وكالة "تسنيم" الإيرانية: إحباط هجمات عدة بطائرات مسيرة إسرائيلية في محافظة قم

أفادت وكالة "تسنيم" ال​إيران​ية، عن "إحباط هجمات عدة بطائرات مسيرة ​إسرائيل​ية خلال الساعات الماضية في محافظة ​قم​".

في وقت سابق، نقلت قناة "الجزيرة" عن وسائل إعلام إسرائيلية غير خاضعة لرقابة السلطات الإسرائيلية، قولها إنّ "قصفًا إيرانيًا استهدف محطة الكهرباء في الخضيرة ومسكن عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ببلدة قيسارية".

وجاء ذلك بعد أن أعلن الجيش ال​إسرائيل​ي، "أننا رصدنا إطلاق 50 صاروخا من ​إيران​ باتجاه إسرائيل".

وكانت قد نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر أمني ​إسرائيل​ي، قوله إنّه "يُتوقع أن تزيد ​​إيران​​ من إطلاق الصواريخ خلال الفترة المقبلة".

في وقت سابق، أشار رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، في تصريح من بات يام في جنوب تل أبيب، إلى "أننا نخوض معركة وجودية وأعتقد أن كل مواطن في إسرائيل يفهم ذلك الآن"، لافتًا إلى "أننا سنحقق أهداف الحرب وسنزيل التهديد النووي الذي تمثله إيران"، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل بمهاجمة إيران يوم الجمعة الماضي.

وشنّ الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية هجومًا صاروخيًا ضد إسرائيل على دفعتين، مخلفًا دمارًا كبيرًا وقتلى وجرحى في مناطق بينها تل أبيب وحيفا، فيما قالت مصادر إيرانية إن الصواريخ المستخدمة تكتيكية ومزودة برؤوس شديدة الانفجار، وذلك في مواصلة إيران ردّها على الهجمات الإسرائيلية ضدها.

واستهدف الهجوم الأول مدنا بـ40 صاروخا، بينما استهدف الثاني مدن تل أبيب وروحوف وبات يام جنوب تل أبيب بـ50 صاروخا.