القناة 13 الإسرائيلية: سلاح الجو الإسرائيلي قصف مقر قيادة سلاح البحرية الإيراني

أفادت القناة 13 ال​إسرائيل​ية، بأنّ "سلاح الجو الإسرائيلي قصف مقر قيادة سلاح البحرية ال​إيران​ي".

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة الشرطة الإيرانية، أنّ "مبنى قيادة الشرطة في ​​طهران​​ تعرض ل​هجوم إسرائيلي​ بمسيّرة صغيرة"، مؤكدة أنّ "الهجوم أدى إلى إصابة عدد من عناصر الشرطة والتسبب في أضرار مادية".

وأفادت وكالة أنباء "فارس"، بأنّ "الكيان الصهيوني استهدف مبنى سكنيا في شارع كشاورز في وسط العاصمة الإيرانية طهران".

هذا، وتتواصل الهجمات ال​​إسرائيل​​ية على مناطق عدّة في إيران منذ فجر يوم الجمعة، في حين يستهدف الحرس الثوري الإيراني إسرائيل بموجات من ​الصواريخ الباليستية​، ويتوعّد بمواصلة الردّ.

وشنّ الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية هجومًا صاروخيًا ضد إسرائيل على دفعتين، مخلفًا دمارًا كبيرًا وقتلى وجرحى في مناطق بينها تل أبيب وحيفا، فيما قالت مصادر إيرانية إن الصواريخ المستخدمة تكتيكية ومزودة برؤوس شديدة الانفجار، وذلك في مواصلة إيران ردّها على الهجمات الإسرائيلية ضدها.

واستهدف الهجوم الأول مدنا بـ40 صاروخا، بينما استهدف الثاني مدن تل أبيب وروحوف وبات يام جنوب تل أبيب بـ50 صاروخا.

وقد أسفر الهجوم الثاني عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 240 شخصا إصابات بعضهم خطرة.