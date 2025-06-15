وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثان مستجدات الأوضاع بالمنطقة

إسرائيل وإيران تتبادلان القصف لليوم الثالث وسط تصعيد خطير في ظل التصعيد بين إسرائيل وإيران لليوم الثالث ووسط اعتقالات لمشتبهين بالتجسس من قبل الطرفين، حذر نتنياهو من تهديدات طهران... أبها : أبها : دوت الخليج 19 ذو الحجة 1446 هـ 19 ذو الحجة 1446 هـ جهود دبلوماسية سعودية تجاه الأحداث الراهنة بين إيران وإسرائيل تتواصل الدبلوماسية السعودية تجاه الأحداث الراهنة بين إيران وإسرائيل من تصعيد وتبادل للقصف، عبر مباحثات هاتفية أجراها ولي العهد... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 19 ذو الحجة 1446 هـ 19 ذو الحجة 1446 هـ طهران: لا حوار مع واشنطن في ظل العدوان في موقف حاد يعكس حجم التوتر الإقليمي المتصاعد، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رفضها الصريح لإجراء أي محادثات نووية مع الولايات... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 18 ذو الحجة 1446 هـ 18 ذو الحجة 1446 هـ الرئيس الأوكراني : ارتفاع النفط يغذي آلة الحرب الروسية حذّر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أن الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط العالمية عقب التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 18 ذو الحجة 1446 هـ 18 ذو الحجة 1446 هـ السيناريوهات المحتملة للتداعيات بين إسرائيل وإيران 1. تصعيد محدود ومتحكم فيه• الوصف:تستمر الضربات الإسرائيلية المركزة على المواقع العسكرية والنووية الإيرانية، ويرد الحرس الثوري... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 18 ذو الحجة 1446 هـ 18 ذو الحجة 1446 هـ توسع الصراع أخطر سيناريو لتداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية تتزايد المخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية مفتوحة عقب الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية وعسكرية في... جازان: حسين معشي جازان: حسين معشي 18 ذو الحجة 1446 هـ 18 ذو الحجة 1446 هـ من النفط إلى الغاز: إسرائيل توسع مسرح عملياتها في تصعيد عسكري نوعي، استهدفت إسرائيل مصفاة «فجر جم» في حقل بارس الجنوبي، أحد أبرز منشآت الغاز في إيران، ما تسبب بانفجار ضخم وحريق... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 18 ذو الحجة 1446 هـ 18 ذو الحجة 1446 هـ

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