وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثان مستجدات الأوضاع بالمنطقة

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إسرائيل وإيران تتبادلان القصف لليوم الثالث وسط تصعيد خطير
في ظل التصعيد بين إسرائيل وإيران لليوم الثالث ووسط اعتقالات لمشتبهين بالتجسس من قبل الطرفين، حذر نتنياهو من تهديدات طهران...
جهود دبلوماسية سعودية تجاه الأحداث الراهنة بين إيران وإسرائيل
تتواصل الدبلوماسية السعودية تجاه الأحداث الراهنة بين إيران وإسرائيل من تصعيد وتبادل للقصف، عبر مباحثات هاتفية أجراها ولي العهد...
طهران: لا حوار مع واشنطن في ظل العدوان
في موقف حاد يعكس حجم التوتر الإقليمي المتصاعد، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رفضها الصريح لإجراء أي محادثات نووية مع الولايات...
الرئيس الأوكراني : ارتفاع النفط يغذي آلة الحرب الروسية
حذّر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أن الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط العالمية عقب التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران...
السيناريوهات المحتملة للتداعيات بين إسرائيل وإيران
1. تصعيد محدود ومتحكم فيه• الوصف:تستمر الضربات الإسرائيلية المركزة على المواقع العسكرية والنووية الإيرانية، ويرد الحرس الثوري...
توسع الصراع أخطر سيناريو لتداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية
تتزايد المخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية مفتوحة عقب الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية وعسكرية في...
من النفط إلى الغاز: إسرائيل توسع مسرح عملياتها
في تصعيد عسكري نوعي، استهدفت إسرائيل مصفاة «فجر جم» في حقل بارس الجنوبي، أحد أبرز منشآت الغاز في إيران، ما تسبب بانفجار ضخم وحريق...
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