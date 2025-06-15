جهود دبلوماسية سعودية تجاه الأحداث الراهنة بين إيران وإسرائيل

تتواصل الدبلوماسية السعودية تجاه الأحداث الراهنة بين إيران وإسرائيل من تصعيد وتبادل للقصف، عبر مباحثات هاتفية أجراها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، مع عدد من القادة لوضع حد لتوترات المنطقة. بدوره، التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بنظيريه الألماني والبريطاني، ضمن جهود إرساء الأمن والاستقرار، كما أجرى اتصالات عدة مع عدد من نظرائه لبحث مستجدات الأوضاع وسبل التعاون.



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