زعماء مجموعة السبع يجتمعون في كندا

ابوظبي - سيف اليزيد - يجتمع قادة مجموعة الدول السبع في جبال روكي الكندية بدءاً من اليوم الأحد،في قمة تستمر ثلاثة أيام. حيث يجتمع رؤساء كبرى الدول الصناعية في العالم في منتجع جبلي في كاناناسكيس، بألبرتا. ومن المتوقع إجراء محادثات ثنائية على هامش القمة. كما يتوقع أن يتصدر عدد من الموضوعات المهمة جدول أعمال قمة مجموعة السبع.

ويشارك في القمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. ويستضيف رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، القمة، بعد فوزه في الانتخابات. ومن غير المتوقع أن تصدر المجموعة بيانا ختاميا مشتركا. وبدلا من ذلك، تعتزم كندا إصدار "بيانات مختارة حول مواضيع محددة" فقط، بحسب دبلوماسيين. وتمت دعوة قادة من خارج مجموعة السبع للمشاركة في القمة، حيث من المتوقع أن يحضر رؤساء دول وحكومات من المكسيك والهند وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وأستراليا وإندونيسيا.