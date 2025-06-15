رئيس كوريا الجنوبية يعتزم إجراء محادثات مع أميركا واليابان خلال قمة السبع

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج اليوم الأحد إن الرئيس يعتزم إجراء محادثات مع قادة الدول المشاركة في قمة مجموعة السبع، وإن التفاصيل لا تزال قيد التنسيق.

وقال مستشار الأمن الوطني وي سونج-لاك في إفادة صحفية إن الرئيس سيغادر غدا الاثنين لحضور القمة في كندا.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المكتب الرئاسي قوله إن سول منفتحة على إجراء محادثات ثلاثية مع واشنطن وطوكيو.

وذكرت الوكالة نقلا عن مسؤول في المكتب الرئاسي أن لي يستعد أيضا لإمكانية إجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في حال حضوره.

وقال مستشار الأمن الوطني "من خلال التواصل مع قادة الولايات المتحدة واليابان، يمكننا استكشاف سبل حل القضايا الاقتصادية والتجارية العالقة مثل الرسوم الجمركية".

وأضاف أن الرئيس يعتزم عقد اجتماعات مع قادة الدول الرئيسية قبل وبعد حضور الجلسة الموسعة للقمة، من دون تسمية أي دولة.