وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد إيران: “طهران ستحترق كما احترقت بيروت”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - في تصعيد جديد يهدد بإشعال مواجهة إقليمية، أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تهديدًا مباشرًا لإيران، متوعدًا بـ”تدمير طهران” إذا استمرت في استهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيّرة، على خلفية الهجمات المتبادلة الأخيرة بين الطرفين.

وقال كاتس في تصريح نقلته وسائل إعلام عبرية ودولية:

“إذا استمر خامنئي في قصف إسرائيل… فلتعلم إيران أن طهران ستحترق، كما احترقت بيروت”.

ويأتي هذا التصريح بعد أيام من تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة استهدفت مواقع نووية وعسكرية إيرانية في طهران ومناطق أخرى، في واحدة من أوسع الضربات الجوية في تاريخ الصراع بين البلدين، استخدمت خلالها أكثر من 200 طائرة و300 ذخيرة ذكية.

وردت إيران على الهجوم بشن موجات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، استهدفت العمق الإسرائيلي بما في ذلك القدس وتل أبيب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وخسائر مادية كبيرة.

وتُعدّ عبارة “كما احترقت بيروت” إشارة إلى الضربات الإسرائيلية السابقة التي استهدفت مواقع حزب الله في العاصمة اللبنانية خلال السنوات الماضية، وهو ما اعتُبر تحذيرًا صريحًا بأن إيران قد تواجه مصيرًا مشابهًا.

يأتي ذلك في وقت دعت فيه أطراف دولية كبرى إلى التهدئة وضبط النفس، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرب شاملة قد تشمل لبنان وسوريا وأطرافًا إقليمية أخرى، في ظل تجميد المحادثات النووية الإيرانية وتزايد التوتر في مياه الخليج.

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