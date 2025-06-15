ستارمر: لا حل الا بالاعتراف بـ"فلسطين"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أكد رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، في حديثه للصحفيين خلال رحلته إلى مؤتمر مجموعة السبع في كندا، دعمه لحل الدولتين. وقال إنه لا يزال السبيل الوحيد للسلام.

وعندما سُئل رئيس الوزراء عن مؤتمر الدولة الفلسطينية الذي لم يعد يُعقد، قال ستارمر: "موقفنا من الاعتراف بفلسطين كجزء من العملية لم يتغير بالنسبة لنا.

وأضاف: أُؤمن إيمانًا راسخًا بأن الحل الوحيد طويل الأمد للصراع في الشرق الأوسط هو حل الدولتين. مهما بدا ذلك صعبًا في ظل الظروف الراهنة، فهو السبيل الوحيد للسلام. "ولذلك يبقى هذا هو موقفنا."

لا سفر لإسرائيل

وإلى ذك، دعت حكومة المملكة المتحدة مواطنيها أن لا يسافروا إلى إسرائيل تحت أي ظرف من الظروف.

وجاءت النصيحة في بيان لوزارة الخارجية البريطانية، ويحذر الموقع الإلكتروني للحكومة من أن مخالفة هذه النصيحة قد تُبطل تأمين السفر.

وورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية: "ندرك أن هذا وضع متسارع التطور يُشكل مخاطر كبيرة. الوضع قابل للتدهور أكثر، بسرعة ودون سابق إنذار.

وقالت الوزارة: لقد عطّل الوضع الحالي الرحلات الجوية إلى خارج البلاد، وقد يُعطّل الطرق البرية."

وأضافت: "قد يؤدي اعتراض الصواريخ فوق إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى سقوط شظايا أو حطام. إذا صادفتم أي حطام أو شظايا مقذوفات، فابتعدوا عنها فورًا واتصلوا بالسلطات المحلية."