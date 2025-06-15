أعلن المدير العام للطيران المدني أمين جابر، أنّ "عددًا من شركات الطيران تعتمد حاليًا على نظام الرحلات حسب الطلب إلى مطار بيروت الدولي، بدلًا من الالتزام بالجداول المعتادة".
وأوضح أن شركة "الخطوط الجوية القطرية" تسيّر بين رحلتين إلى ثلاث يوميًا إلى بيروت، في حين ألغت "طيران الإمارات" رحلاتها، بينما تواصل "الاتحاد للطيران" رحلاتها بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن الحال مماثل بالنسبة إلى "الخطوط الجوية الكويتية" و"العربية للطيران".
وأكد جابر أن "انتظام حركة الطيران من وإلى المطار يبقى مرتبطاً بتطور الأوضاع في البلاد والمنطقة"، في ظل التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر المدير العام للطيران المدني: شركات طيران تعتمد على نظام الرحلات حسب الطلب إلى مطار بيروت بدلًا من الالتزام بالجداول المعتادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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