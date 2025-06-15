ترامب: على إيران وإسرائيل التوصل إلى اتفاق وسنتوصل إلى سلام بينهما قريبًا

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى أنّ "على ​إيران​ وإسرائيل التوصل إلى اتفاق وسنتوصل إلى سلام بينهما قريبًا"، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران وردّ الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل بموجات من الصواريخ الباليستية والمسيّرات.

وقال "أنا سأعقد اتفاقًا بين إيران وإسرائيل كما فعلت مع الهند وباكستان"، في إشارة إلى المواجهات العسكرية التي اندلعت بين الهند وباكستان.

وأضاف ترامب "هناك اتصالات واجتماعات عديدة تجري الآن بشأن الأزمة بين إيران وإسرائيل".