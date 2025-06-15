المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إيران لم ترسل أي رسالة إلى إسرائيل عبر أي دولة

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية إسماعيل بقائي، صحة التقارير التي تحدثت عن نقل طهران رسالة إلى ​إسرائيل​ عبر قبرص.

وجاء تصريح بقائي في حديث لوكالة "مهر" الإيرانية، ردًا على ما نشرته إحدى وسائل الإعلام الأجنبية بشأن طلب مزعوم من طهران إلى نيقوسيا لنقل رسالة إلى الجانب الإسرائيلي عبر قبرص، مؤكدًا أنّ "إيران لم ترسل أي رسالة إلى إسرائيل عبر أي دولة".

هذا، وتتواصل الهجمات ال​​إسرائيل​​ية على مناطق عدّة في إيران منذ فجر يوم الجمعة، في حين يستهدف الحرس الثوري الإيراني إسرائيل بموجات من ​الصواريخ الباليستية​، ويتوعّد بمواصلة الردّ.

وشنّ الجرس الثوري الإيرانية الليلة الماضية هجومًا صاروخيًا ضد إسرائيل على دفعتين، مخلفًا دمارًا كبيرًا وقتلى وجرحى في مناطق بينها تل أبيب وحيفا، فيما قالت مصادر إيرانية إن الصواريخ المستخدمة تكتيكية ومزودة برؤوس شديدة الانفجار، وذلك في مواصلة إيران ردّها على الهجمات الإسرائيلية ضدها.

واستهدف الهجوم الأول مدنا بـ40 صاروخا، بينما استهدف الثاني مدن تل أبيب وروحوف وبات يام جنوب تل أبيب بـ50 صاروخا.

وقد أسفر الهجوم الثاني عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 240 شخصا إصابات بعضهم خطرة.