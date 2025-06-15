"فارس": دوي إنفجارَين في طهران بالتزامن مع تفعيل الدفاعات الجوية

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، عن دوي إنفجارَين في منطقة شارع طالقاني ومحيط ميدان ولي عصر في طهران، بالتزامن مع تفعيل الدفاعات الجوية".
هذا، وتتواصل الهجمات الإسرائيلية على مناطق عدّة في إيران منذ فجر يوم الجمعة، في حين يستهدف الحرس الثوري الإيراني إسرائيل بموجات من الصواريخ الباليستية، ويتوعّد بمواصلة الردّ.
وشنّ الجرس الثوري الإيرانية الليلة الماضية هجومًا صاروخيًا ضد إسرائيل على دفعتين، مخلفًا دمارًا كبيرًا وقتلى وجرحى في مناطق بينها تل أبيب وحيفا، فيما قالت مصادر إيرانية إن الصواريخ المستخدمة تكتيكية ومزودة برؤوس شديدة الانفجار، وذلك في مواصلة إيران ردّها على الهجمات الإسرائيلية ضدها.
واستهدف الهجوم الأول مدنا بـ40 صاروخا، بينما استهدف الثاني مدن تل أبيب وروحوف وبات يام جنوب تل أبيب بـ50 صاروخا.
وقد أسفر الهجوم الثاني عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 240 شخصا إصابات بعضهم خطرة.
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