إسرائيل تنفذ سلسلة هجمات على "منشآت بنية تحتية نووية إيرانية"

الرياص - اسماء السيد - إطلاق 100 صاروخ إيراني "استهدفت بشكل رئيسي تل أبيب وحيفا".

وسائل إعلام إسرائيلية: قتلى وجرحى ومفقودون في موقع سقوط صواريخ إيرانية.

إسرائيل نفذت سلسلة هجمات على "منشآت بنية تحتية نووية إيرانية" في طهران.

غارة إسرائيلية تستهدف وزارة الدفاع الإيرانية في طهران.

إلغاء الجولة المقبلة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة

التلفزيون الإيراني: مقتل قائدين بهيئة الأركان.

إغلاق مطار بن غوريون مستمر حتى إشعار آخر.

إيران تغلق مجالها الجوي حتى إشعار آخر.

طهران تعلن مقتل تسعة علماء نويين باستهداف إسرائيلي.

قتلى وجرحى ومفقودون في موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في تل أبيب، وإسرائيل تنفذ سلسلة هجمات على "منشآت بنية تحتية نووية إيرانية"