إسرائيل تنفذ سلسلة هجمات على "منشآت بنية تحتية نووية إيرانية"

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- الرياص - اسماء السيد - إطلاق 100 صاروخ إيراني "استهدفت بشكل رئيسي تل أبيب وحيفا".
- وسائل إعلام إسرائيلية: قتلى وجرحى ومفقودون في موقع سقوط صواريخ إيرانية.
- إسرائيل نفذت سلسلة هجمات على "منشآت بنية تحتية نووية إيرانية" في طهران.
- غارة إسرائيلية تستهدف وزارة الدفاع الإيرانية في طهران.
- إلغاء الجولة المقبلة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة
- التلفزيون الإيراني: مقتل قائدين بهيئة الأركان.
- إغلاق مطار بن غوريون مستمر حتى إشعار آخر.
- إيران تغلق مجالها الجوي حتى إشعار آخر.
- طهران تعلن مقتل تسعة علماء نويين باستهداف إسرائيلي.
قتلى وجرحى ومفقودون في موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في تل أبيب، وإسرائيل تنفذ سلسلة هجمات على "منشآت بنية تحتية نووية إيرانية"