شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن مشكلات تنسيق رياض الأطفال بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 يونيو 2025 04:40 م

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، اليوم الإثنين، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق الطويل، بشأن المشكلات العاجلة فى تنسيق رياض الأطفال لعام 2025/2026 بمحافظة الجيزة وتضرر أولياء الأمور.

وينعقد اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

وتنعقد لجنة التعليم غدا الثلاثاء، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة ماجدة بكري، وكيل اللجنة، بشأن إجراءات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتطوير كليات العلوم وعلاج مشكلات تقادم المناهج والتخصصات والمعامل وعزوف الطلاب عن الالتحاق بهذه الكليات.

كما تناقش اللجنة خطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتطوير كليات العلوم فى ضوء التوجه لزيادة الأعداد فى الكليات العملية وتقليل الأعداد بالكليات النظرية.