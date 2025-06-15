شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الخطة والموازنة توافق على الموازنة العامة للدولة لعام 2025/2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة اللجنة على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، بالإضافة إلى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ذاتها.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عرض فيها الدكتور الفقي تقرير اللجنة والتوزيعات التي انتهت إليها بعد دراسة مستفيضة.

وفي السياق ذاته، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن جلسة الغد ستشهد مناقشة تقرير اللجنة، مشددًا على أنه سيتم النداء بالاسم على النواب، ومن لا يكون متواجدًا داخل القاعة لن تُمنح له الكلمة مرة أخرى أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.

تقديرات الاستخدامات في الموازنة العامة 2025/2026:

تبلغ تقديرات الاستخدامات في مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 نحو

6 تريليونات و761 مليارًا و423 مليون جنيه، بما يعادل 33.1% من الناتج المحلي الإجمالي، موزعة على ثلاثة مكونات رئيسة:

المصروفات:

تبلغ 4 تريليونات و573 مليارًا و962 مليون جنيه، بنسبة 22.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية:

تبلغ 102 مليار و839 مليون جنيه، بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

سداد القروض المحلية والأجنبية:

يبلغ 2 تريليون و84 مليارًا و962 مليون جنيه، بنسبة 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

توزيع المصروفات على أبواب الموازنة:

الأجور وتعويضات العاملين:

679 مليارًا و11 مليون جنيه.

شراء السلع والخدمات:

217 مليارًا و570 مليون جنيه.

الفوائد:

2 تريليون و298 مليارًا و30 مليون جنيه.

الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية:

742 مليارًا و554 مليون جنيه.

المصروفات الأخرى:

201 مليار و805 ملايين جنيه.

شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات):

434 مليارًا و894 مليون جنيه.

تقديرات الموارد في مشروع الموازنة:

تبلغ إجمالي الموارد المقدرة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 نحو

6 تريليونات و761 مليارًا و432 مليون جنيه، بنسبة 33.1% من الناتج المحلي الإجمالي، موزعة على النحو التالي:

الإيرادات:

تبلغ 3 تريليونات و119 مليارًا و610 ملايين جنيه، بنسبة 15.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتضمن:

الضرائب:

نحو 2 تريليون و654 مليارًا و710 ملايين جنيه.

المنح:

نحو 9 مليارات و486 مليون جنيه.

إيرادات أخرى:

نحو 455 مليارًا و414 مليون جنيه.

الاقتراض ومصادر تمويل أخرى:

يبلغ نحو 3 تريليونات و575 مليارًا و590 مليون جنيه، بنسبة 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي.