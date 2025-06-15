شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يرفع الجلسة العامة.. ويبدأ غدا مناقشات مشروع الموازنة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على أن تعقد الجلسة المقبلة غدا الاثنين.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، موافقة المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في مجموعه، وأجل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة لاحقة، كما وافق على 3 اتفاقيات دولية.

كما شهدت الجلسة استعراض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026، على أن يبدأ المجلس غدا الاثنين مناقشة مشروع الموازنة.