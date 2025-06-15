شكرا لقرائتكم خبر عن خلال استعراض آخر موازنة.. النائب فخرى الفقى يثمن الإدارة الحكيمة لرئيس النواب والان مع تفاصيل الخبر

مع قرب نهاية الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وجه النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة التحية لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، مثمنا إدارته الحكيمة وحرصه على إعلاء الحياد والدقة في إدارة الحوار داخل المجلس، قائلا " نقترب من ختام الفصل التشريعي الثاني، ولا يسعني إلا أن أكرر إشادتي برئاسة المستشار الجليل الدكتور جبالي، و الأعضاء الأفاضل، أصحاب الكفاءات والخبرات، الذين يمارسون دورهم الرقابي والتشريعي بمسؤولية ووطنية كبيرة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، التي تشهد مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

كما تقدم فخري الفقي، خلال الجلسة العامة بالشكر إلى المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، على الدعم المؤسسي والتعاون الوثيق مع اللجنة.

وتشهد الجلسة، استعراض الفقي، تفاصيل التقرير البرلماني، لافتاً إلي أن استمرار الضغوط والتقلبات العالمية يتطلب توخي الحذر الشديد في التعامل مع التقديرات المالية والاقتصادية، سواء على مستوى مشروع الخطة أو الموازنة العامة أو موازنات الهيئات الاقتصادية، و أن اللجنة راعت تلك الاعتبارات في تقريرها الذي يُعرض أمام المجلس.

وأوضح الفقي، أن حديثه سيتناول شقين رئيسيين أولهما الملاحظات الجوهرية على مشروع الخطة والموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، لاسيما فيما يتعلق بمدى الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، أما الشق الثاني يتعلق بمجموعة من التوصيات الهامة، التي رأت اللجنة ضرورة إدراجها لضمان التوازن المالي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشود