شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الإعلام بـ"الجبهة" تناقش خطة تعزيز دورها في تغطية أنشطة الحزب بصورة مبتكرة والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار استراتيجية حزب الجبهة الوطنية الهادفة إلى تعزيز حضوره الإعلامى والمجتمعي، ناقشت أمانة الإعلام بالحزب خطة عملها بما يتماشى مع التحول الرقمي، ويسهم فى تغطية أنشطة الحزب وقضاياه بصورة مبتكرة.

وتهدف الخطة إلى جعل الأمانة صوتًا موثوقًا ومؤثرًا يعكس رؤية الحزب ويسهم فى صناعة رأى عام واعٍ، ومواكبة التحولات المحلية والإقليمية على المستويات التكنولوجية والسياسية والاقتصادية.

ومن جانبه، أكد السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية خلال مشاركته فى الاجتماع أن الحزب يسعى للانتشار وتفعيل الحياة السياسية والحزبى معلنا أن الجبهة يستهدف توسيع مشاركة الشباب والمرأة

وأضاف القصير أن الحزب قدّم رؤى متعمقة فى عدد من القضايا الجوهرية من بينها قانون الإيجار القديم وجارى إعداد ملفات التصدير والسياحة، و العمالة المصرية بالخارج وغيرها كما شدد على أن للإعلام دورًا محوريًا، مشيرًا إلى رغبة الحزب فى تقديم نموذج مختلف قادر على دراسة المشكلات وطرح حلول موضوعية.

من جهته أعلن د.محمود مسلم أمين الإعلام بالحزب عن الاستعدادات لإطلاق منصة إعلامية شاملة لتغطية قضايا المواطنين وأنشطة الحزب والأحداث العامة بمنظور شامل وموضوعي وفقا لخطة إعلامية تراعى الشفافية والدقة والتنوع الإعلامى و تعزيز المشاركة المجتمعية وضمان وصول المعلومات للجمهور والتعبير عن الناس واحتياجاتهم بشكل حقيقى وإبراز التحركات الجماهيرية على الأرض.



وأضاف مسلم أنه سيتم تدريب القيادات الحزبية وفقا لاستراتيجية الحزب للتعامل مع مختلف التحديات والمواقف لتفعيل العمل المجتمعى والتعامل مع الإعلام ونقل نبض الشارع إلى المسئولين لإيجاد حلول ناجزة

بدوره أكد النائب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد للإعلام أن الأمانة تتحمّل دورًا رئيسيًا فى تقديم صورة مشرّفة للحزب وتنسيق جهوده إعلاميًا بما يليق به.

كما أشار إلى وجود خطة للتعامل الواعى والذكى مع وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة فى ظل التغيرات المتسارعة فى هذا المجال، موضحًا أن اللجنة تتخذ قراراتها من خلال مناقشات تستند إلى قراءة مستمرة للمتغيرات المجتمعية.

من جانبه، قال الدكتور محمد شومان أستاذ الإعلام والأمين المساعد الأمانة أن الحزب يعمل على تدريب كوادره على مهارات التواصل واختيار متحدثين رسميين يعبرون عن رؤية الحزب. كما أشار إلى أهمية إبراز عمل الأمانات المختلفة من خلال تواجد فاعل على جميع منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب دراسة اتجاهات الرأى العام وبناء شراكات مع المؤثرين الجدد لما لهم من دور متنامٍ فى تشكيل المزاج العام.



شارك فى الاجتماع النائب احمد سمير زكريا نائب رئيس الأمانة الفنية بالحزب.

أمانة الإعلام بـ«الجبهة»

أمانة الإعلام بـ«الجبهة»

أمانة الإعلام بـ«الجبهة»