شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يبدأ مناقشة موازنة 25/26.. وفخري الفقي: سفينة الاقتصاد ثابتة رغم العواصف والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، التي يرأسها النائب فخري الفقي، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

وقال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالخطة والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، تأتي في توقيت بالغ الدقة، في ظل استمرار التحديات والأزمات العالمية التي تلقي بظلالها على الاقتصادات كافة، ومن بينها الاقتصاد المصري.

وقال الفقي، خلال كلمته إن السنوات الخمس الأخيرة شهدت ظروفا استثنائية متلاحقة، بدءاً من تداعيات جائحة كورونا، مروراً بالحرب الروسية – الأوكرانية، وأخيراً التصعيد في منطقة الشرق الأوسط والحرب في غزة، وما تبعها من اضطرابات في حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر، إلى جانب التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، لافتاً إلى أن كل هذه الأزمات تركت آثارا عميقة على الاقتصاد العالمي، ولم يكن الاقتصاد المصري بمنأى عنها.



وأضاف الفقي، أنه رغم هذه العواصف، فإن سفينة الاقتصاد المصري تواصل الإبحار بثبات، في محيط يموج بالمخاطر، بفضل من الله، ثم صلابة الشعب المصري، وحكمة قيادته، وقوة جيشه وبسالة شرطته، الذين أتوجه إليهم جميعا بكل التحية والتقدير والاحترام، فهم الحراس الحقيقيون لهذا الوطن.