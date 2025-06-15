سلطات بريطانيا: ننصح رعايانا بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة

نصحت وزارة الخارجية البريطانية، رعاياها بـ"عدم السفر إلى ​إسرائيل​ والأراضي الفلسطينية المحتلة"، في ظل التصعيد العسكري المستمر بينها وبين ​إيران​ منذ بدأت هجومها على مناطق إيرانية واستهدفت منشآت نووية يوم الجمعة.

ولفتت الوزارة إلى أنّ "الوضع يتطور بسرعة وينطوي على مخاطر كبيرة"، مضيفة أنه "من المحتمل أن يتدهور أكثر".

هذا، وتتواصل الهجمات ال​إسرائيل​ية على مناطق عدّة في إيران منذ فجر يوم الجمعة، في حين يستهدف الحرس الثوري الإيراني إسرائيل بموجات من الصواريخ الباليستية، ويتوعّد بمواصلة الردّ.

وشنّ الجرس الثوري الإيرانية الليلة الماضية هجومًا صاروخيًا ضد إسرائيل على دفعتين، مخلفًا دمارًا كبيرًا وقتلى وجرحى في مناطق بينها تل أبيب وحيفا، فيما قالت مصادر إيرانية إن الصواريخ المستخدمة تكتيكية ومزودة برؤوس شديدة الانفجار، وذلك في مواصلة إيران ردّها على الهجمات الإسرائيلية ضدها.

واستهدف الهجوم الأول مدنا بـ40 صاروخا، بينما استهدف الثاني مدن تل أبيب وروحوف وبات يام جنوب تل أبيب بـ50 صاروخا.

وقد أسفر الهجوم الثاني عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 240 شخصا إصابات بعضهم خطرة.