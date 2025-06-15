السوداني: العدوان على إيران تهديد للأمن والاستقرار بالمنطقة والعراق يرفض بشدة اختراق أجوائه

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي ​محمد شياع السوداني​ في بيان، أنّ "السوداني استقبل سفير الاتحاد الأوروبي توماس سيلر، حيث جرى بحث العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي، وتطوّرات الأوضاع في المنطقة".

وأكّد السّوداني أنّ "العدوان الصّهيوني الأخير على ​إيران​ يمثّل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، والمقصود منه عرقلة كل الجهود الدّبلوماسيّة الّتي جرى بذلها، في انتهاك صارخ للقواعد والأعراف القانونيّة والدّوليّة"، مشيرًا إلى "مسؤوليّة القوى الكبرى، والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، في وقف الأعمال العدائيّة".

وشدّد على أنّ "العراق يرفض بشدّة اختراق أجوائه، وهو كان وما زال يبذل أقصى درجات ضبط النّفس والابتعاد عن الصّراعات في المنطقة، مع تقديم مصلحة الشّعب العراقي أوّلًا"، مركّزًا على أنّ "منبع التوتّر هو استمرار حرب الإبادة الجماعيّة الّتي يواجهها شعبنا الفلسطيني".