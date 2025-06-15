كتائب "حزب الله" العراقية: سنستهدف مصالح أميركا وقواعدها في المنطقة إذا تدخلت بالحرب بين إيران والكيان الصهيوني

أعلنت كتائب "حزب الله" العراقية، "أننا سنستهدف مصالح ​أميركا​ وقواعدها في المنطقة إذا تدخلت بالحرب بين ​إيران​ والكيان الصهيوني".

ولفتت إلى أنّ "على الحكومة العراقية تحمل المسؤولية بإغلاق سفارة الشر الأكبر وطرد الاحتلال الأميركي".

هذا، وتتواصل الهجمات ال​إسرائيل​ية على مناطق في إيران منذ فجر يوم الجمعة، في حين يستهدف الحرس الثوري الإيراني إسرائيل بموجات من الصواريخ الباليستية، ويتوعّد بمواصلة الردّ.

وشنّ الجرس الثوري الإيرانية الليلة الماضية هجومًا صاروخيًا ضد إسرائيل على دفعتين، مخلفًا دمارًا كبيرًا وقتلى وجرحى في مناطق بينها تل أبيب وحيفا، فيما قالت مصادر إيرانية إن الصواريخ المستخدمة تكتيكية ومزودة برؤوس شديدة الانفجار، وذلك في مواصلة إيران ردّها على الهجمات الإسرائيلية ضدها.

واستهدف الهجوم الأول مدنا بـ40 صاروخا، بينما استهدف الثاني مدن تل أبيب وروحوف وبات يام جنوب تل أبيب بـ50 صاروخا.

وقد أسفر الهجوم الثاني عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 240 شخصا إصابات بعضهم خطرة.