كاتس: الديكتاتور الإيراني يحوّل طهران إلى بيروت ويحوّل سكان طهران إلى رهائن لبقاء نظامه

أعلن وزير الدّفاع الإسرائيلي ​يسرائيل كاتس​، "أنّني أصدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي، بإصدار أوامر إخلاء لسكان طهران القاطنين بالقرب من مجمعات إنتاج الأسلحة". ولفت في تصريح، إلى أنّ "الديكتاتور الإيراني يحوّل طهران إلى ​بيروت​، ويُحوّل سكان طهران إلى رهائن من أجل بقاء نظامه"، مؤكّدًا أنّ "الجيش الإسرائيلي يواصل "تقشير جلد الأفعى" الإيرانيّة بقوّة هائلة، بدءًا من الأسلحة النّوويّة ووصولًا إلى طهران وفي كل مكان آخر".

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