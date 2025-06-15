الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 170 هدفًا و720 بنية تحتية عسكرية في إيران خلال 3 أيام

ادّعى المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "في إطار عمليّة "الأسد الصّاعد"، هاجم الجيش أكثر من 170 هدفًا وأكثر من 720 بنية تحتيّة عسكريّة في ​إيران​ خلال أقل من ثلاثة أيّام".

وأشارت في تصريح، إلى أنّ "طوال اللّيلة الأخيرة، حلّقت مقاتلات سلاح الجو في سماء طهران، وأغارت على بنى تحتيّة وأهداف مرتبطة بالبرنامج النّووي الإيراني بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكريّة"، زاعمًا أنّ "في إطار هذه الغارات، تمّت مهاجمة أكثر من 80 هدفًا، منها مقر وزارة الدّفاع الإيرانيّة، ومقر قيادة سبند الخاص بالمشروع النّووي، والمزيد من الأهداف الّتي أخفى فيها النّظام الإيراني أرشيفه النّووي".

ولفت أدرعي إلى أنّ "الجيش لا يزال يكثّف الضّربة الّتي يلحقها بالتّهديد النّووي الإيراني، وضرب قلب البرنامج النّووي، مع حرمان النّظام الإيراني من إمكانات ومكوّنات حيويّة لإنتاج السّلاح النّووي".