السيسي: لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ونرفض تمامًا توسيع دائرة الصراع بالمنطقة

أعلن المتحدّث الرّسمي باسم الرّئاسة المصريّة، في بيان، أنّ "الرّئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الرّئيس القبرصي ​نيكوس خريستودوليدس​، تناول الأوضاع الإقليميّة".

وأكّد السيسي "رفض مصر التّام توسيع دائرة الصّراع في المنطقة"، مشيرًا إلى "أهميّة وقف العمليّات العسكريّة الإسرائيليّة على مختلف الجبهات الإقليميّة"، ومحذّرًا من أنّ "استمرار النّهج الحالي ستكون له أضراره الجسيمة على شعوب المنطقة كافّة دون استثناء".

وشدّد على "أهميّة اضطلاع المجتمع الدولي بدور أكثر فاعليّة، في دفع الجهات الإقليميّة للتحلّي بالمسؤوليّة"، مركّزًا على أنّ "الحلول السّلميّة تبقى الوحيدة القادرة على ضمان الأمن والاستقرار بالإقليم". وأكّد في هذا الصّدد "ضرورة العودة إلى المفاوضات الأميركيّة- الإيرانيّة برعاية سلطنة عمان الشّقيقة، الّتي تمثّل الحل الأمثل للتوتّر الجاري".

وجدّد السيسي "موقف مصر الثّابت بضرورة إقامة منطقة خالية من أسلحة الدّمار الشّامل في الشرق الأوسط، بما يشمل دول الإقليم كافّة"، لافتًا إلى أنّ "إيجاد حل عادل وشامل للقضيّة الفلسطينيّة، يبقى هو الضّامن الوحيد للتّوصّل إلى السّلام الدّائم والاستقرار بالشّرق الأوسط، وذلك من خلال وقف إطلاق النّار في قطاع غزة بصورة فوريّة، إطلاق سراح الأسرى، إقامة الدّولة الفلسطينيّة المستقلّة على خطوط الرّابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشّرقيّة؛ وتوفير الأمن لجميع شعوب المنطقة".