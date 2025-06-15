القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يهاجم الآن مناطق في شرق طهران

أفادت القناة 12 الإسرائيليّة، بأنّ "الجيش الإسرائيلي يهاجم الآن مناطق في شرق العاصمة الإيرانيّة ​طهران​". وكانت قد أشارت وسائل إعلام إيرانيّة، إلى "تفعيل الدّفاعات الجوّيّة في طهران"، فيما لفتت قناة "الجزيرة" إلى "سماع أصوات انفجارات متتالية في غرب العاصمة".

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