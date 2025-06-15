كشف مصدر أجنبي لصحيفة "هآرتس" ال​إسرائيل​يّة، أنّ "الولايات المتّحدة الأميركيّة تحاول الدّفع باتجاه تبادل رسائل مع ​إيران​، في مسعى إلى تهدئة التوترات مع إسرائيل"، مشيرًا إلى أنّ "الحديث لا يدور عن وساطة رسميّة بين إسرائيل وإيران، بل عن حوار غير مباشر لمنع التّصعيد".

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لـ"هآرتس": أميركا تحاول الدفع لتبادل رسائل مع إيران بمسعى لتهدئة التوترات مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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