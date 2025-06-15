وزير الدفاع الإسرائيلي: الخطة بشأن إيران تسير كما هو مخطط لها بل وأكثر من ذلك

أكّد وزير الدّفاع الإسرائيلي ​يسرائيل كاتس​، خلال تفقدّه ووزير الأمن القومي الإسرائيلي مواقع سقطت فيها صواريخ ​إيران​يّة في بلدة بات يام في تل أبيب، أنّ "الخطّة بشأن إيران تسير كما هو مخطّط لها بل وأكثر من ذلك".

وأشار إلى أنّ "ضرباتنا في طهران ولمنظومات البرنامج النّووي وإنتاج الأسلحة والدّفاعات الجوّيّة والصّواريخ كانت قويّة".

وكانت قد شنّت إيران فجر اليوم هجومًا واسعًا ومزدوجًا على إسرائيل، مستخدمةً أكثر من 50 صاروخًا باليستيًّا وعددًا من المسيّرات، وقد تضرّرت عشرات المنازل والمباني، جرّاء سقوط صواريخ إيرانيّة في مدينة بات يام قرب تل أبيب. كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، بأنّ "أضرارًا كبيرةً وقعت في معهد وايزمن للأبحاث في رحوفوت، جرّاء سقوط صاروخ إيراني".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، بسقوط 6 قتلى ونحو 240 جريحًا، جراء سقوط الصّواريخ الإيرانيّة في بات يام".