أعلنت العلاقات العامّة للحرس الثّوري الإيراني "مقتل 7 من القادة البارزين في القوّة الجوفضائيّة التّابعة له صباح يوم الجمعة 13 حزيران الحالي، كانوا برفقة قائد القوّة الشّهيد حاجي زادة، وهم: محمود باقري، داود شيخيان، محمد باقر طاهر بور، منصور صفر بور، مسعود طيب، خسرو حسني، وجواد جرسرا".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "على الرّغم من أنّ استشهاد هؤلاء القادة ترك جرحًا غائرًا في قلوب الشّعب الإيراني والقوّات المسلّحة، إلّا أنّ دمائهم الطّاهرة، بلا شك، لم تُقوِّ شجرة الثّورة الإسلاميّة الرّاسخة فحسب، بل زادت من عزم الشّعب الإيراني العظيم وأبنائه الثّوريّين على مواجهة الصّهيونيّة العالميّة وداعميها من الخبثاء والمجرمين"، مشدّدةً على أنّ "الكيان الصّهيوني المحتل الوحشي محكوم عليه بالزّوال والهلاك".
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري الإيراني أعلن مقتل 7 قادة بالقوة الجوفضائية: الكيان الصهيوني محكوم عليه بالزوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.