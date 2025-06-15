"تسنيم": قذيفة إسرائيلية استهدفت مصنعًا للإلكترونيات في شيراز بإيران ولا إصابات

ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، أنّ "شركة ​شيراز​ للصّناعات الإلكترونيّة تعرّضت لهجوم إسرائيلي بقذيفة، ما أدّى إلى حدوث انفجار وتصاعد دخّان أسود كثيف في سماء شيراز"، مشيرةً إلى أنّه "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جرّاء هذا الحادث، ويجري مسؤولون أمنيّون بالولاية التّحقيق في أبعاده".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إيرانيّة، في وقت سابق اليوم، بأنّ "هجومًا إسرائيليًّا يستهدف مناطق في مدينة شيراز جنوبي إيران".