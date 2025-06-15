الأردن تعيد فتح مجالها الجوي

القاهرة - كتب محمد نسيم - قرر الأردن ، اليوم السبت 14 يونيو 2025 ، إعادة فتح مجاله الجوي، صباح السبت، بعد يوم من إغلاقه أمام حركة الطيران "تحسبا لأية مخاطر قد تنتج جراء التصعيد الحاصل في المنطقة"، بعد هجوم إسرائيلي على إيران فجر الجمعة.

وأعلن رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم مستو "إعادة فتح أجواء المملكة ابتداء من الساعة 07:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (04:30 ت.غ)، بعد أن تم إغلاق أجواء المملكة أمس الجمعة"، وفق الوكالة ذاتها.

وأوضح أن "تعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للمملكة، جاء تحسبا لأية مخاطر قد تنتج جراء التصعيد الحاصل في المنطقة".

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم "استباقي" وجاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن العملية "غير المسبوقة" تهدف إلى "ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية الأخرى".

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها حتى الآن ستة، ما أدى – بحسب وسائل إعلام عبرية – إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 91 آخرين بجروح متفاوتة، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "حدث خطير جدا" في تل أبيب، عقب قصف إيراني استهدف موقعا استراتيجيا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بسبب الرقابة العسكرية الصارمة وتعليمات التعتيم المفروضة من قبل الجيش.

المصدر : وكالات