هل تنضم الولايات المتحدة إلى مشاركة إسرائيل في هجماتها على إيران؟

القاهرة - كتب محمد نسيم - أوردت القناة 12 العبرية، مساء اليوم السبت، أن إسرائيل ستصعد هجماتها في الساعات المقبلة ضد المنشآت النووية الإيرانية، والصناعات العسكرية ومنصات صواريخ ومراكز أبحاث وتطوير.

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إنه من المرجح أن تنضم واشنطن إلى الهجمات، وبين الأهداف مفاعل "فوردو" النووية.

ترامب: الحرب يجب أن تنتهي

ومن جانبه، ذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه توافق ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي السبت، على أن الحرب بين إسرائيل وإيران "يجب أن تنتهي".

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال"، أن بوتين "يشعر، مثلي، بأن هذه الحرب بين إسرائيل وإيران يجب أن تنتهي كذلك"، في إشارة أخرى إلى الحرب بين موسكو وكييف.

وفي سياق آخر، أورد التلفزيون الرسمي الإيراني، أن طهران ستنفذ هجمات عنيفة ومدمرة على إسرائيل خلال الساعات المقبلة.

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤول في البيت الأبيض، لم يسمه، قوله إنه "مهما حدث اليوم لا يمكن منعه، ولدينا القدرة على التوصل إلى حل سلمي إذا أرادت إيران ذلك".

وكانت إسرائيل قد نقذت، السبت، هجمات واسعة استهدفت عدة مناطق ومواقع بينها نووية وعسكرية ومنشأة للغاز في إيران، وبالتزامن جرى رصد تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية بالمناطق المستهدفة بينها العاصمة طهران.

واستهدفت إيران، الليلة الماضية، مناطق واسعة في إسرائيل، ضمن عملية "الوعد الصادق 3"، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات، وتدمير مئات الشقق السكنية، وفق ما أفادت به الطواقم الطبية الإسرائيلية. وتركّزت الهجمات، بحسب تقارير، على منشآت عسكرية ومقرات أمنية في تل أبيب ورمات غان تقع وسط مناطق سكنية، فيما دوّت صفارات الإنذار في أنحاء واسعة، ولجأ السكان إلى الملاجئ، في حين تتواصل الهجمات الإسرائيلية على إيران.

المصدر : عرب 48