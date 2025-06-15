إيران تتوعّد إسرائيل بهجمات عنيفة ومدمرة خلال ساعات

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال التلفزيون الرسمي الإيراني، إنه من المتوقع أن تشن طهران هجمات وصفها بـ "العنيفة والمدمرة" على إسرائيل خلال ساعات من مساء اليوم السبت، 14 يونيو 2025. في حين يواصل الجيش الإسرائيلي ضرب عدة أهداف في جميع أنحاء إيران.

يأتي هذا بينما قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية في وقت سابق من يوم السبت إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 201 آخرون، بينهم اثنان بحالة حرجة، منذ بدء الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي فجر الجمعة.

وذكرت الهيئة الإسرائيلية، في بيان نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن 201 شخص أصيبوا منذ بدء القصف الإيراني مساء الجمعة، رداً على الهجوم الإسرائيلي المباغت للأراضي الإيرانية فجر اليوم ذاته.

وأشارت المؤسسة، إلى أن "من بين المصابين 3 قتلى واثنان بحالة حرجة، أما باقي الإصابات فتراوحت بين خطيرة وطفيفة".

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة هجوماً واسعاً على إيران بعشرات المقاتلات، سمّته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة وقتلت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "حدث خطير جداً" في تل أبيب، عقب قصف إيراني استهدف موقعاً استراتيجياً، بدون الكشف عن تفاصيل إضافية بسبب الرقابة العسكرية الصارمة.

المصدر : وكالات