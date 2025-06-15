الجيش الإيراني يكشف طبيعة الرد القادم على إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الجيش الإيراني ، اليوم السبت 14 يونيو 2025 ، إن الهجمات الصاروخية على إسرائيل ستكون عشرات ضعفا مما نفذ خلال الساعات الماضية ، مبينا أن الإطلاق القادم سيشمل نحو 2000 صاروخ.

وأضاف، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية أن "الرد الإيراني لن يقتصر على التحركات المحدودة التي نُفذت الليلة الماضية"، في إشارة إلى 6 موجات صاروخية إيرانية استهدفت إسرائيل.

هذا، وأعلنت هيئة الأركان العامة الإيرانية مقتل العميد مهدي رباني، مسؤول العمليات في هيئة الأركان العامة، والعميد غلام رضا محرابي، المسؤول عن شؤون الاستخبارات في الهيئة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مقتل النائبين لرئيس أركان الجيش الإيراني، تم في الضربة الإسرائيلية الأولى، التي نُفذت فجر الخميس، للعدوان الإسرائيلي المتواصل على إيران.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن مسؤولين عسكريين إيرانيين تأكيدهم أن "الهجمات على الكيان الصهيوني ستستمر"، فيما نقلت عن مصدر عسكري مطلع أن "الحرب التي بدأت باعتداءات إسرائيلية ستتوسع خلال الأيام القادمة".

ولوّحت المصادر العسكرية الإيرانية بأن الضربات "لن تقتصر على إسرائيل، بل ستشمل القواعد الأميركية في المنطقة". وقال مصدر عسكري إن "القيادات العسكرية تؤكد أن المواجهة لن تظل محدودة، بل ستتسع لتكون شاملة".

وشدد المصدر الذي تحدث لوكالة "فارس" على أن "الضربات المقبلة ستكون مؤلمة للغاية وستجعل المعتدين يندمون"، على حد تعبيره.

المصدر : وكالات