روسيا تسيطر على قرية في شرق أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الأحد إن قواتها سيطرت على قرية مالينيفكا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

وتُعرف القرية في روسيا باسم أوليانوفكا.