روسيا تسيطر على قرية في شرق أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الأحد إن قواتها سيطرت على قرية مالينيفكا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.
وتُعرف القرية في روسيا باسم أوليانوفكا.
ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الأحد إن قواتها سيطرت على قرية مالينيفكا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.
وتُعرف القرية في روسيا باسم أوليانوفكا.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية