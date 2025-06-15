“مروج” تستعرض أبرز مشاريعها النوعية ضمن مبادرة “السعودية الخضراء” في معرض “جرين تيك” بهولندا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استعرضت مؤسسة تنمية الغطاء النباتي الأهلية (مروج) خلال مشاركتها، ضمن الوفد السعودي في معرض “جرين تيك” الدولي، الذي أقيم في العاصمة الهولندية أمستردام، أبرز مشاريعها النوعية ضمن مبادرة السعودية الخضراء، التي تشمل زراعة ملايين أشجار المانجروف, وتشجير المساجد، والمشاركة المجتمعية في حملات الإصحاح البيئي، إلى جانب جهود إعادة تأهيل المحميات الطبيعية في مختلف مناطق المملكة.

وسلطت “مروج” في المعرض الذي يُعدُّ من أبرز المعارض العالمية المتخصصة في الابتكارات البيئية والتقنيات الزراعية المستدامة، الضوء على قدراتها الفنية والتنفيذية، والحلول البيئية المبتكرة التي تعتمد على أفضل الممارسات والمعايير العالمية، إلى جانب استعراض نماذج من شراكاتها الإستراتيجية مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية.

وبين الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس وائل بوشه، أن المشاركة في معرض جرين تيك تمثل امتدادًا لجهود المملكة في تعزيز ريادتها البيئية على المستوى الدولي، وفرصة لبناء شراكات جديدة وتبادل الخبرات حول أحدث الابتكارات في مجال الزراعة المستدامة والتشجير واستعادة النظم البيئية, وتسعى مروج لأن تكون منصة تفاعلية لنقل المعرفة وتطبيقها، بما يحقق أثرًا بيئيًا ومجتمعيًا حقيقيًا داخل المملكة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار سعي “مروج”؛ لتعزيز حضورها الدولي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع عدد من الجهات والمنظمات البيئية العالمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وترسيخ مكانة المملكة بصفتها مساهمًا رئيسًا في الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، وتعزيز الاستدامة البيئية.

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