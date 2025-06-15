إيران: دعوة برلمانية للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - دعا المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، النائب إبراهيم رضائي إلى ضرورة انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، مؤكدًا أن الوقت قد حان لاتخاذ هذه الخطوة .

وكتب رضائي على صفحته في منصة “إكس” – حسبما نقلت قناة (العالم) الإيرانية – “الآن هو الوقت الأمثل للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي”.

وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ” أن معاهدة حظر الانتشار النووي كان من المفترض أن تضمن أمن إيران، لكنها أصبحت سببًا في فقدان الأمن بدلاً من أن تحميها”.

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