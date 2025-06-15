قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 37 فلسطينيًا من الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 37 فلسطينيًا، خلال حملة مداهمات وتفتيش واسعة الليلة الماضية واليوم، طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، تخللها مواجهات واعتداءات على منازل وممتلكات الفلسطينيين.

وأفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن الاعتقالات تركزت في مدن الخليل، نابلس، والقدس، ومن بين المعتقلين أطفال وأسرى سابقون.

في السياق، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد الإجراءات العسكرية على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي، وتمنع الدخول والخروج منها.

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