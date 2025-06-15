اعتقال 18 شخصًا في أصفهان وكرمان لدعمهم إعلاميًا الهجوم الإسرائيلي على إيران

أعلن مكتب العلاقات العامّة في منظّمة الاستخبارات التّابعة لقيادة شرطة ​أصفهان​ وسط ​إيران​، "تحديد هويّة واعتقال 16 داعمًا إعلاميًّا لعدوان الكيان الصّهيوني على البلاد في المحافظة".

وأوضحت في بيان، أنّ "من بين جرائم هؤلاء الأفراد، دعم ومساندة الأعمال العدوانيّة للكيان الصّهيوني، إثارة الرّأي العام في الفضاء الإلكتروني، الأنشطة الدّعائيّة ضدّ النّظام، الإساءة إلى مكانة الشّهداء، ونشر الشّائعات"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ اعتقال المجرمين خلال عمليّات فنيّة واستخباراتيّة على مدار السّاعة من قبل القوّات الأمنيّة، وبعد تنسيق قضائي خلال عمليّات مباغتة".

بدوره، أعلن قائد شرطة محافظة ​كرمان​ في جنوب شرق إيران، أنّ "في أعقاب العدوان الوحشي للكيان الصّهيوني البغيض على أجزاء من البلاد، اعتقلت شرطة الأمن العام في المحافظة شخصين بتهمة دعم الأعمال الوحشيّة للكيان الصّهيوني، وإثارة الرّأي العام في الفضاء الإلكتروني ونشر الشّائعات".