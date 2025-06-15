الخطوط الجوية السورية أعلنت إيقاف جميع رحلاتها الجوية المقررة اليوم الأحد

أعلنت "الخطوط الجوية السورية" إيقاف جميع رحلاتها الجوّيّة المقرّرة اليوم الأحد"، موضحةً أنّ "تعليق الرّحلات سيستمر حتّى إشعار آخر، حرصًا على سلامة المسافرين وطواقم الطّيران، وبناءً على التّنسيق مع الجهات المختصّة في الطّيران المدني".
ودعت في بيان، جميع المسافرين إلى "متابعة المستجدّات عبر القنوات الرّسميّة، أو التّواصل مع مكاتب الحجز والاستعلام، لمعرفة التفاصيل المتعلّقة برحلاتهم وإعادة جدولتها".
من جهتها، أفادت الهيئة العامّة للطّيران المدني السّوري، بـ"إغلاق الأجواء السّوريّة موقّتًا أمام حركة الطّيران المدني، وذلك حتّى السّاعة 08:00 صباح الغد بتوقيت دمشق".
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