أكّد مدير الإمداد والتّوزيع في الشّركة الوطنيّة الإيرانيّة لتوزيع المنتجات النّفطيّة (NIOPDC) علي أكبر عرب عامري، أنّ مستودعات النّفط في شهران والري لا تزال تعمل، رغم الحريق الّذي اندلع اللّيلة الماضية نتيجة الهجوم الإسرائيلي.
وأشار إلى "عدم وجود أي مشاكل في إمدادات الوقود"، موضحًا أنّ "المنشأتَين تزوّدان طهران بالوقود، وقد وصلت فرق الطّوارئ فور وقوع الحادث. وبدأت جهود مكافحة الحرائق في غضون دقائق، وتم احتواء الحريق"، مبيّنًا أنّه "لضمان استقرار إمدادات الوقود لطهران، تمّ تفعيل احتياطيّات الوقود البديلة، وإعطاء الأولويّة لتوزيع المنتجات من المستودعات الأخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر الشركة الإيرانية لتوزيع النفطية: مستودعات شهران والري لا تزال تعمل ولا مشاكل بإمدادات الوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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