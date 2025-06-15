الجيش الإسرائيلي: استهدفنا ليلًا رادارات رصد ومنصات صواريخ جاهزة للإطلاق في إيران

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "خلال ساعات اللّيلة الماضية، هاجمت طائرات سلاح الجو منصّات صواريخ جاهزة للإطلاق في ​إيران​. كما دمّرت منصّات صاروخيّة تمّ استخدامها لإطلاق صواريخ أرض- أرض نحو إسرائيل".

وادّعى في تصريح، أنّه "تمّت أيضًا مهاجمة صواريخ أرض- جو ورادارات رصد تابعة للنّظام الإيراني، وذلك في ضوء التفوّق الجوّي الإسرائيلي في الأجواء الإيرانيّة".