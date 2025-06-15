زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "خلال ساعات اللّيلة الماضية، هاجمت طائرات سلاح الجو منصّات صواريخ جاهزة للإطلاق في إيران. كما دمّرت منصّات صاروخيّة تمّ استخدامها لإطلاق صواريخ أرض- أرض نحو إسرائيل".
وادّعى في تصريح، أنّه "تمّت أيضًا مهاجمة صواريخ أرض- جو ورادارات رصد تابعة للنّظام الإيراني، وذلك في ضوء التفوّق الجوّي الإسرائيلي في الأجواء الإيرانيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: استهدفنا ليلًا رادارات رصد ومنصات صواريخ جاهزة للإطلاق في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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