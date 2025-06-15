ذكرت "وكالة الجمهوريّة الإسلاميّة للأنباء- إرنا"، أنّ "بفضل جهود جهاز استخبارات شرطة محافظة البرز، تمّ اعتقال عضوَين من فريق "​الموساد​" الإرهابي، كانا يصنّعان قنابل ومتفجّرات وأفخاخًا متفجّرةً ومعدّات إلكترونيّة، في منزل في سفج بولاغ".

كانت هذه تفاصيل خبر "إرنا": اعتقال عنصرين تابعين للموساد في محافظة البرز كانا يصنعان قنابل ومتفجرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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