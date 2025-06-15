القناة 14 الإسرائيلية: إسرائيل تستعد لشن هجمات مكثفة اليوم على إيران

أفادت القناة 14 الإسرائيليّة، بأنّ "إسرائيل تستعد لشنّ هجمات مكثّفة اليوم على إيران".
وكان قد زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صباح اليوم، أنّ "سلاح الجو استكمل خلال السّاعات الماضية، موجة ضربات جديدة في غرب إيران، مستهدفًا بنى تحتيّة لتخزين وإطلاق الصّواريخ".
وكانت قد أشارت وزارة النّفط الإيرانيّة بعد منتصف ليل السّبت- الأحد، إلى أنّ "الكيان الصّهيوني استهدف مستودع شهران النّفطي (شمال غرب طهران) ومستودعًا آخر في جنوب المدينة".
واليوم، أكّد مصدر مطّلع لوكالة "فارس" الإيرانيّة، أنّه "تمّ إخماد الحريق الّذي اندلع في مستودع النّفط في شهران بشمال غرب طهران بالكامل، وتقوم فرق الإنقاذ بعمليّات التّبريد والمعالجة النّهائيّة"، موضحًا أنّه "لم يكن هناك بنزين في الخزّانات الّتي اشتعلت فيها النيران، وكان معظم محتواها من الكيروسين (النّفط الأبيض)".
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