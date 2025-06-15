"طيران الإمارات" علقت رحلاتها إلى الأردن ولبنان حتى 22 حزيران وإلى إيران والعراق حتى 30 منه

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، تعليق جميع رحلاتها موقّتًا إلى الأردن (عمان) ولبنان (بيروت) حتّى يوم الأحد 22 حزيران 2025، إضافةً إلى تعليق الرّحلات إلى إيران (طهران) والعراق (بغداد والبصرة) حتّى يوم الإثنين 30 حزيران 2025، وذلك نظرًا للأوضاع الإقليميّة الرّاهنة.
وأوضحت في بيان، أنّه لن يُسمح للمسافرين الّذين يتابعون رحلاتهم عبر دبي إلى الوجهات المعلّقة، أو المسافرين عبر "فلاي دبي" إلى الوجهات نفسها، بالسّفر من نقطة انطلاقهم حتّى إشعار آخر.
ودعت الشّركة، المسافرين المتأثّرين إلى "التّواصل مع وكلاء السّفر لإعادة الحجز، أو التّواصل مباشرةً مع الشّركة في حال تم الحجز عبرها"، ونصحت المسافرين المغادرين أو القادمين عبر مطار دبي الدولي بـ"ضرورة التحقّق من حالة رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني emirates.com للاطلاع على آخر المستجدّات".
وأكّدت "حرصها على سلامة الرّكاب والموظّفين والعمليّات"، مشيرةً إلى "أنّها تتابع التّطوّرات عن كثب"، وقدّمت اعتذارها عن "أي إزعاج قد يسببه هذا الإجراء الموقّت".
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