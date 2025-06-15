"طيران الإمارات" علقت رحلاتها إلى الأردن ولبنان حتى 22 حزيران وإلى إيران والعراق حتى 30 منه

أعلنت شركة "​طيران الإمارات​"، تعليق جميع رحلاتها موقّتًا إلى الأردن (عمان) ‏ولبنان (بيروت) حتّى يوم الأحد 22 حزيران 2025، إضافةً إلى تعليق ‏الرّحلات إلى إيران (طهران) والعراق (بغداد والبصرة) حتّى يوم الإثنين 30 ‏حزيران 2025، وذلك نظرًا للأوضاع الإقليميّة الرّاهنة.‏

وأوضحت في بيان، أنّه لن يُسمح للمسافرين الّذين يتابعون رحلاتهم عبر دبي إلى ‏الوجهات المعلّقة، أو المسافرين عبر "فلاي دبي" إلى الوجهات نفسها، بالسّفر من ‏نقطة انطلاقهم حتّى إشعار آخر.‏

ودعت الشّركة، المسافرين المتأثّرين إلى "التّواصل مع وكلاء السّفر ‏لإعادة الحجز، أو التّواصل مباشرةً مع الشّركة في حال تم الحجز عبرها"، و‏نصحت المسافرين المغادرين أو القادمين عبر مطار دبي الدولي بـ"ضرورة التحقّق ‏من حالة رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني ‏emirates.com‏ للاطلاع على آخر ‏المستجدّات".

وأكّدت "حرصها على سلامة الرّكاب والموظّفين والعمليّات"، مشيرةً إلى "أنّها ‏تتابع التّطوّرات عن كثب"، وقدّمت اعتذارها عن "أي إزعاج قد يسببه هذا الإجراء ‏الموقّت".