قوات حرس الحدود الإيرانية: تدمير 44 طائرة مسيّرة وصغيرة إسرائيلية حاولت دخول مجالنا الجوي

أعلن قائد قوّات حرس الحدود الإيرانيّة العميد أحمد علي كودرزي، أنّ "في أعقاب الغارات الجوّيّة للکیان الصّهیوني خلال الـ48 ساعة الماضية، تمّ رصد 44 طائرة مسيّرة وطائرة صغيرة تابعة لهذا الکیان الشّرير، كانت تحاول دخول المجال الجوّي للبلاد، وتم تدميرها بفضل يقظة حرس الحدود".

وأشار في بيان، إلى أنّ "قوّات حرس الحدود الإيراني الشّجاعة بجاهزيّتها الكاملة للسّيطرة على الحدود وحراستها، حذّرت جميع الجماعات المعادية والإرهابيّة والمسلّحة والمهرّبين من أنّها ستردّ بقوّة على أي هجوم على أمن حدود البلاد"، مؤكّدًا "الرّقابة الاستخباراتيّة للحفاظ على أمن إيران ومواجهة أي تهديدات في الشّريط الحدودي".