لبنانيون عالقون في شرم الشيخ يناشدون الرئيس عون وسلام مساعدتهم للعودة إلى بيروت

ناشد ​لبنان​يّون عالقون في منطقة شرم الشيخ في مصر، رئيسَي الجمهوريّة جوزاف عون والحكومة نواف سلام، التّدخّل لدى السّلطات المصريّة لتسهيل عودتهم إلى لبنان، والعمل على مساعدتهم بعد توقّف حركة الطّيران المدنيّة إلى بيروت"، نتيجة المواجهة العسكريّة بين إسرائيل وإيران.

وأكّد اللّبنانيّون البالغ عددهم نحو 600 شخص، "أنّهم باتوا يعيشون أوضاعًا صعبةً بعد نفاد الأموال وحليب الأطفال منهم، خصوصًا وأنّ العائلات تضمّ أطفالًا ونساء وكبار سن"، بحسب "الوكالة الوطنيّة للإعلام". وتمنّى اللّبنانيّون "التّحرّك السّريع، لوضع حدّ لمعاناتهم وأوضاعهم الّتي باتت تسوء".