شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الرئيس السيسى يقود مسيرة الإصلاح وشعب مصر يقف خلفه لحفظ الدولة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، أن ما تشهده مصر اليوم من خطوات تشريعية مهمة، ومنها مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، المعروض أمام الجلسة العامة، هو ثمرة حقيقية لما بذله الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود عظيمة خلال السنوات العشر الماضية، قاد خلالها مسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة بإرادة قوية ورؤية وطنية واضحة.

وقال ملك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن الرئيس السيسي منح هذا الوطن روحه ووقته منذ أن انحاز لإرادة الشعب المصري للحفاظ على الهوية الوطنية، مشيراً إلي أن ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع في مجالات البنية التحتية، والتشريعات الاقتصادية، والاستقرار الأمني والسياسي، هو ما أتاح للحكومة والبرلمان اليوم أن يناقشا هذا القانون الحيوي لتنظيم أصول الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل.

وأضاف "ملك" أن مشروع القانون يمثل ركيزة جديدة لإدارة أصول الدولة بكفاءة وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تدعم خطط التنمية، لافتاً إلي أن البيئة التشريعية التي تم تأسيسها خلال السنوات الماضية تُعد أحد أركان جذب الاستثمار وتحقيق النمو، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والاستقرار.

ووجه "ملك" التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الذي أعطى من عمره لهذا الشعب العظيم، ووقف في وجه التحديات بإخلاص وعزيمة، قائلا : " نعم، شعب مصر يقف خلفك سيادة الرئيس ويدعمك في كل القرارات التي تحفظ كيان الدولة وتصون مقدراتها".

كما ثمن البرلماني دور القوات المسلحة والشرطة في حفظ الأمن والاستقرار، وكذلك الشعب المصري، الذي تحمل سنوات من التحديات الاقتصادية، لا يزال متمسكا بدعمه للدولة ومؤسساتها.