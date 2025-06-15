شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوعى للأعضاء: دعم الدولة فى المرحلة الراهنة واجب وطنى لا حياد عنه والان مع تفاصيل الخبر

وجّه المهندس باسل عادل، رئيس حزب "الوعي"، رسالة وطنية إلى أعضاء الحزب وقياداته ومتابعيه في مختلف ربوع الجمهورية، دعا فيها إلى ضرورة الاصطفاف الوطني ودعم الدولة المصرية في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، مؤكدًا أن "دعم الدولة ليس خيارًا، بل واجب وطني لا حياد عنه".

وقال عادل، إن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة تتسم بدرجة بالغة من التعقيد والخطورة، في ظل تزايد التدخلات الخارجية السافرة ومحاولات الهيمنة، مما يتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية.

وشدد رئيس الحزب على دعم القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإدارتها الحكيمة للمشهد الإقليمي المعقد، معتبرًا أن هذا الدعم نابع من إيمان الحزب بالثوابت الوطنية ومفاهيم السيادة والاستقلال، وحرصًا على استقرار الدولة المصرية في لحظة تاريخية مفصلية.

وأكد أن موقف الحزب من القضايا الإقليمية يُبنى على أساس المصلحة الوطنية العليا والأمن القومي، لا على أسس طائفية أو مذهبية، مشيرًا إلى أن دعم بعض الدول في مواجهتها مع قوى الهيمنة يأتي اتساقًا مع رؤية مصر في بناء توازنات تردع العدوان وتحفظ الاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى خطورة محاولات الزج بمصر في صراعات إقليمية ودولية، محذرًا من الجماعات التي تتحرك تحت غطاء "الإسلام السياسي" أو "المعارضة غير الوطنية"، والتي اعتادت استغلال الأزمات لتزييف الوعي ونشر الفُرقة والتشكيك في مؤسسات الدولة.

واختتم رسالته بالتأكيد على ثقته في وعي أبناء الحزب ووطنيتهم، مشددًا على أن الشعب المصري سيظل هو الدرع الحصين للدولة، وأن الوعي سيظل سلاح المرحلة وركنًا أساسيًا في المشروع الوطني.