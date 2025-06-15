شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: نحن فى مرحلة يٌعاد فيها رسم خريطة الشرق الأوسط والاصطفاف الوطنى واجب والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية موقفها واضح وصريح من القضية الفلسطينية، ولن نقبل أن يزايد أحد على الموقف المصرى حيال القضية الفلسطينية، قيادة وشعبا، ومنذ السابع من أكتوبر عام 2023 وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسى، من تصفية القضية الفلسطينية، وربط فتح المعبر لخروج بعض المواطنين الاجانب حينذاك بدخول المساعدات للأشقاء الفلسطينين، وهو ما يؤكد أننا قلبا وقالبا مع القضية الفلسطينية ولن نقبل المزايدة على دورنا التاريخى.

وتابع بكري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم،:" نحن أمام مرحلة جديدة يتحول فيها الشرق الأوسط من ساحة نازع لاختبار للنظام العالمى الجديد، مرحلة تشهد صراعات الدول الكبرى، مرحلة يُعاد فيها رسم خريطة الشرق الاوسط، ويتحول الصراع من الأطراف لضرب العواصم والعمق، ونحن أمام خيارات ثلاثة، الحياد، الانحياز، البقاء فى مهب الريح".

واستكمل بكرى:" نحن أمام مرحلة تستوجب الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية الحكيمة، وما يحدث من بعض المغيبين حول منع قافلة غير صحيح، مصر أول دولة داعمة للقضية، ولكن المستهدف هو الوطن، وعلينا ان نقف بقوة خلف قيادتنا السياسية ووطنا للحفاظ على السيادة المصرية والأمن القومي المصرى، الذي يُعد خط أحمر.

وأشاد بكرى، بيان مجلس النواب بشأن الأوضاع الجارية قائلا:" البيان عبر عن موقف الدولة المصرية، والشعب المصري العظيم، والدور التاريخى للدولة المصرية فى دعم القضية الفلسطينية، مستشهدا بموقف مصر الرافض للعدوان على إيران، مؤكداً أن هذا الرفض يأتي في إطار الثوابت، وأن مصر "لا يمكن أن تقف في خندق واحد مع إسرائيل" مهما كانت الخلافات المذهبية أو المواقف السابقة مع إيران، موجها انتقاداً لاذعاً للجماعة الإرهابية، متهماً إياها بالتعاون مع إسرائيل "أكثر مما تعاونت مع غزة"، في إشارة إلى اتهامات متكررة من قبل الأوساط المصرية للجماعة بعلاقات مع جهات إسرائيلية.